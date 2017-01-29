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Главы ИТ-гигантов выступили против указа Трампа

30.01.2017 09:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Топ-менеджеры ведущих технологических компаний США выступили с критикой указа Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств, подписанном на этой неделе.

Главы ИТ-гигантов выступили против указа Трампа
Основатель Google Сергей Брин на митинге против указа. Фото: Vassil Mladjov

Речь идет об указе Трампа, выпущенном в минувшую пятницу. Согласно документу, на 90 дней запрещается въезд в США лицам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о гражданах Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

Несогласие с новой политикой Белого дома среди прочих высказали главы Apple, Google, Microsoft и Facebook — четырех из пяти самых дорогих компаний мира.

Глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал на своей странице в социальной сети завяление о том, что обеспокоен указом. Он напомнил о своем польско-немецком происхождении и рассказал, что родители его жены Присциллы были беженцами из Вьетнама и Китая.

Гендиректор Google Сундар Пичаи призвал своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее. «Больно смотреть, как из-за этого указа президента наши коллеги несут личные потери», — написал он. Также участие в митинге против указа принял основатель компании Сергей Брин.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла опубликовал в LinkedIn обращение к своим сотрудникам, где высказал несогласие с указом. «Как иммигрант и генеральный директор, я испытал и видел положительное влияние иммиграции на нашу компанию, страну, и мир», — написал он.

Глава Apple Тим Кук разослал сотрудникам письма со словами, что действия Трампа «не являются политикой, которую он поддерживает». Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск написал, что запреты на въезд в США «это не самый лучший способ решения проблем страны».

 
 
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Топ-менеджеры ведущих технологических компаний США выступили с критикой указа Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам ряда...

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