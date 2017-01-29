Во время спецоперации в Йемене американские военные впервые потеряли конвертоплан Bell V-22 Osprey, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что боевая морская особая группа быстрого развертывания (Navy SEAL Team 6) штурмовала дом одного из лидеров «Аль-Каиды». С воздуха спецназ поддерживали боевые вертолеты и два беспилотника MQ-9 Reaper.



Bell V-22 Osprey. Фото: defence.ru

Основной целью спецназовцев были секретные документы, которые могли содержать информацию о будущих террористических атаках.



Останки конвертоплана. Фото: defence.ru

В ходе операции один из конвертопланов совершил жесткую посадку и получил тяжелые повреждения. Его пришлось уничтожить ракетным ударом с воздуха, чтобы не оставлять на месте операции.



Уничтоженный MV-22 Osprey. Фото: defence.ru

MV-22 Osprey — единственный в мире серийно выпускаемый конвертоплан. Его разработкой, длившейся около 30 лет, занимались компании Boeing и Bell.

Боевое крещение MV-22 Osprey получили в Ираке, где пилоты оценили способность этих машин резко уходить от атаки, а также малошумность.