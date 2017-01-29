В 2016 году в мире было отгружено 1,36 миллиарда смартфонов, из них 629 миллионов были сделаны китайскими производителями. За год емкость рынка смартфонов увеличилась на 4,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков TrendForce.

Лидером рынка все еще является компания Samsung, однако за год доля компании сократилась с 24,7% до 22,8%. Всего южнокорейский производитель отгрузил 310 миллионов смартфонов. На втором месте находится Apple, продажи смартфонов которой сократились на 11,5% до 209 миллионов штук. Аналитики связывают это с отсутствием инновационных функций в iPhone 7.





В 2017 году аналитики прогнозируют поставки смартфонов на уровне 1,459 миллионов. Доли Samsung и Apple останутся на прежнем уровне, тогда как основная борьба развернется между китайскими производителями.