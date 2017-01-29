Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 показался на официальных пресс-рендерах, которые утекли в Сеть за два месяца до анонса устройства.

Новинка получила симметрично изогнутый экран, который занимает практически всю поверхность устройства. Физической кнопки Home больше нет – теперь она виртуальная. Сканер отпечатков пальцев перенесен на тыльную сторону и расположен слева от камеры. Также аппарат получил новую кнопку на боковой грани, которая расположилась ниже качельки громкости. Предположительно, она отвечает за активацию голосового помощника Bixby.





Презентация Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта. В продажу гаджет поступит 21 апреля. Стоимость модели с 5,8-дюймовым экраном составит 800 евро, 6,2-дюймовой – 900 евро.