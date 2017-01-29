В сети появилось видео взлета американского истребителя F-35C, на котором видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при старте, при этом с них слетает забрало шлема.

Первым на эту проблему обратил внимание бразильский летчик-испытатель, рассказавший об этом в своем Twiiter. Портал Business Insider пишет , что Пентагон специально сформировал «красную команду» для исследования проблемы взлета F-35C с авианосцев в 2015 году.

В результате исследований, в которых приняли участие 105 человек, выяснилось, что здоровье пилотов во время старта подвергалось риску. Всем испытуемым предложили оценить боль по шкале от 1 до 5.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

В итоге 74 пилота назвали свои боевые ощущения умеренными, оценив их в три балла; 18 летчиков заявили, что испытывают острую и сильную боль, оценив свои ощущения в 4 балла, а один из пилотов заявил, что ощущает боль и после взлета.

По этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Напомним, что на разработку F-35 была потрачена колоссальная сумма — 400 млрд долларов. Сами истребители являются довольно дорогими, например, только шлем пилота стоит 400 тыс. долларов.