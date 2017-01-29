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как забрало шлема для F-35 спадает при старте
30.01.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Первым на эту проблему обратил внимание бразильский летчик-испытатель, рассказавший об этом в своем Twiiter. Портал Business Insider
В результате исследований, в которых приняли участие 105 человек, выяснилось, что здоровье пилотов во время старта подвергалось риску. Всем испытуемым предложили оценить боль по шкале от 1 до 5.
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В итоге 74 пилота назвали свои боевые ощущения умеренными, оценив их в три балла; 18 летчиков заявили, что испытывают острую и сильную боль, оценив свои ощущения в 4 балла, а один из пилотов заявил, что ощущает боль и после взлета.
По этой причине палубную модификацию F-35C до сих пор не ввели в строй. Напомним, что на разработку F-35 была потрачена колоссальная сумма — 400 млрд долларов. Сами истребители являются довольно дорогими, например, только
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В сети появилось видео взлета американского истребителя F-35C, на котором видно, как пилоты бьются головой о верхнюю часть кабины при старте, при этом с них слетает...
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