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Белтелеком предупредил о проблемах с интернетом 31 января
30.01.2017 16:25 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Трудности с доступом в сеть интернет могут возникнуть у абонентов РУП "Белтелеком" ночью 31 января, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе оператора.
По информации Белтелекома, отсутствие подключения к сети может возникнуть в связи с проведением технологических работ.
"Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть интернет", – сообщили в пресс-службе.
По данным оператора интернет может временно отсутствовать в период с 01:00 до 06:00 вторника.
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Проблемы с интернетом будут временными и только ночью – с 01:00 до 06:00.
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