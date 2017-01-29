МИНСК, 30 янв – Sputnik. Трудности с доступом в сеть интернет могут возникнуть у абонентов РУП "Белтелеком" ночью 31 января, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе оператора.

По информации Белтелекома, отсутствие подключения к сети может возникнуть в связи с проведением технологических работ.

"Во время проведения работ возможны кратковременные затруднения доступа в сеть интернет", – сообщили в пресс-службе.

По данным оператора интернет может временно отсутствовать в период с 01:00 до 06:00 вторника.