﻿ Microsoft отчиталась о падении продаж смартфонов и консолей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Microsoft отчиталась о падении продаж смартфонов и консолей

30.01.2017 12:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft отчиталась за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании за октябрь-декабрь составила $24,1 миллиарда, а чистая прибыль - $5,2 миллиарда.

Продажи Windows по OEM-каналам выросли на 5%. Такой же рост показал сегмент операционных систем для корпоративных пользователей. Выручка игрового подразделения упала на 5% - до $3,595 миллиарда, что связано со снижением спроса на консоли компании. Продажи подписки Office 365 взлетели на 47%, облачного сервиса Azure – на 93%.

Microsoft отчиталась о падении продаж смартфонов и консолей

Также в отчете говорится, что за три месяца было реализовано около 1 миллиона смартфонов, тогда как годом ранее компания продала 4,5 миллиона аппаратов. Выручка от реализации планшетов и компьютеров Surface составила $1,3 миллиарда, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft отчиталась за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании за октябрь-декабрь...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung Galaxy S8 показался на официальных пресс-рендерах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика