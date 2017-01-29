Microsoft отчиталась за второй квартал 2017 финансового года. Выручка компании за октябрь-декабрь составила $24,1 миллиарда, а чистая прибыль - $5,2 миллиарда.

Продажи Windows по OEM-каналам выросли на 5%. Такой же рост показал сегмент операционных систем для корпоративных пользователей. Выручка игрового подразделения упала на 5% - до $3,595 миллиарда, что связано со снижением спроса на консоли компании. Продажи подписки Office 365 взлетели на 47%, облачного сервиса Azure – на 93%.





Также в отчете говорится, что за три месяца было реализовано около 1 миллиона смартфонов, тогда как годом ранее компания продала 4,5 миллиона аппаратов. Выручка от реализации планшетов и компьютеров Surface составила $1,3 миллиарда, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.