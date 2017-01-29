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Канадцев оштрафовали за виднеющийся на Google Earth навоз
30.01.2017 16:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пару из Канады оштрафовали на 15 тысяч долларов за внушительные запасы навоза, виднеющиеся на картах Google Earth. Об этом сообщает
Жители канадской провинции Нью-Брансуик Дэвид и Джоан Галант (David and Joan Gallant) подали в суд на своих соседей Ли и Ширли Мюрреев (Lee and Shirley Murray), требуя прекратить разбрасывать удобрения по всему участку.
В качестве доказательств Галанты показали в суде снимок из Google Earth со спутника, на котором легко можно разглядеть запасы навоза.
Соседи пытались разрешить конфликт в течение года, но напряжение между ними только нарастало. По словам Джоан, в ответ на несколько жалоб семья Мюрреев намеренно начала вызывать службы по доставке и разгрузке удобрений в четыре часа утра. Супруги Галант утверждают, что фотография со спутника стала единственным весомым доказательством, которое смогло убедить судью.
Мюррей не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию.
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Пару из Канады оштрафовали на 15 тысяч долларов за внушительные запасы навоза, виднеющиеся на картах Google Earth. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newser.
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