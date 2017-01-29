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Канадцев оштрафовали за виднеющийся на Google Earth навоз

30.01.2017 16:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пару из Канады оштрафовали на 15 тысяч долларов за внушительные запасы навоза, виднеющиеся на картах Google Earth. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newser.

Канадцев оштрафовали за виднеющийся на Google Earth навоз
Изображение: Calgary Herald

Жители канадской провинции Нью-Брансуик Дэвид и Джоан Галант (David and Joan Gallant) подали в суд на своих соседей Ли и Ширли Мюрреев (Lee and Shirley Murray), требуя прекратить разбрасывать удобрения по всему участку.

В качестве доказательств Галанты показали в суде снимок из Google Earth со спутника, на котором легко можно разглядеть запасы навоза.

Канадцев оштрафовали за виднеющийся на Google Earth навоз
Изображение: Calgary Herald

Соседи пытались разрешить конфликт в течение года, но напряжение между ними только нарастало. По словам Джоан, в ответ на несколько жалоб семья Мюрреев намеренно начала вызывать службы по доставке и разгрузке удобрений в четыре часа утра. Супруги Галант утверждают, что фотография со спутника стала единственным весомым доказательством, которое смогло убедить судью.

Мюррей не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию.

 
 
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Пару из Канады оштрафовали на 15 тысяч долларов за внушительные запасы навоза, виднеющиеся на картах Google Earth. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newser.

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