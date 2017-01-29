Пару из Канады оштрафовали на 15 тысяч долларов за внушительные запасы навоза, виднеющиеся на картах Google Earth. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Newser .



Изображение: Calgary Herald

Жители канадской провинции Нью-Брансуик Дэвид и Джоан Галант (David and Joan Gallant) подали в суд на своих соседей Ли и Ширли Мюрреев (Lee and Shirley Murray), требуя прекратить разбрасывать удобрения по всему участку.

В качестве доказательств Галанты показали в суде снимок из Google Earth со спутника, на котором легко можно разглядеть запасы навоза.



Изображение: Calgary Herald

Соседи пытались разрешить конфликт в течение года, но напряжение между ними только нарастало. По словам Джоан, в ответ на несколько жалоб семья Мюрреев намеренно начала вызывать службы по доставке и разгрузке удобрений в четыре часа утра. Супруги Галант утверждают, что фотография со спутника стала единственным весомым доказательством, которое смогло убедить судью.

Мюррей не согласны с решением суда и намерены подать апелляцию.