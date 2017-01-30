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Самый большой могильник авиатехники в мире сняли на видео
31.01.2017 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Красивое, но несколько мрачноватое видео с авиабазы американских ВВС Дэвис-Монтен (крупнейшего в мире хранилища аэрокосмической техники)
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Более 4400 машин хранится на площади в 10,5 квадратных километров. Здесь можно встретить «древние» истребители 60-х годов, космические корабли и даже редкие образцы экспериментальных летательных аппаратов.
Авиабаза расположена в пяти милях от города Тусона в аризонской пустыне. Жаркий и сухой климат царящий в этой местности идеально подходит для хранения боевой техники.
Каждый год сюда на хранение поступает порядка 400 единиц различной авиатехники и почти столько же выбывает. Самолеты разбираются на запчасти, продаются дружественным странам, уничтожаются.
Всю технику делят на четыре категории: краткосрочная консервация, длительная консервация, самолеты-доноры запчастей, техника для продажи.
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Красивое, но несколько мрачноватое видео с авиабазы американских ВВС Дэвис-Монтен (крупнейшего в мире хранилища аэрокосмической техники) опубликовал...
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