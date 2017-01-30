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Белорусский проект запустил "первую в мире" постоянную 360-градусную трансляцию
31.01.2017 12:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Стартап из Бреста
Teleport уже
Прямая трансляция в режиме высокого разрешения 4К из Шымбулака стала «первой точкой сети виртуальных путешествий» проекта Teleport, который в прошлом году прошел акселерационную программу технопарка Tech Garden в Алматы.
В планах команды из шести человек — развитие сети панорамных live-камер высокого разрешения в городах Казахстана, апробация сопутствующих технологий и дальнейшее продвижение в самые интересные точки мира.
«В ближайшем будущем сеть панорамных камер расширится за счет интересных и привлекательных мест по всему миру. Любой человек сможет виртуально оказаться на Красной площади, на Бродвее или у Эйфелевой башни в онлайн-режиме, используя приспособления VR», — рассказала dev.by представитель стартапа Ольга Колосовская.
В ноябре брестчане получили посевные инвестиции, продав 10% проекта российскому инвестору Александру Румянцеву. Сейчас команда дорабатывает MVP и заключает сделку второго этапа инвестирования.
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Стартап из Бреста Teleport сообщил о запуске первой в мире постоянно действующей под открытым небом 360-градусной видеотрансляции. С ее помощью любой желающий может...
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