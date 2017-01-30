Стартап из Бреста Teleport сообщил о запуске первой в мире постоянно действующей под открытым небом 360-градусной видеотрансляции. С ее помощью любой желающий может виртуально переместиться на горнолыжный курорт Шымбулак в Казахстане, где сейчас проходит зимняя Универсиада-2017. Об этом сообщает издание Dev.by .



Маяк Teleport в Шымбулаке. Фото: Teleport / dev.by

Teleport уже около года работает над созданием инновационной рекламной площадки, которая совместит 360-градусное видео с элементами дополненной реальности. Суть проекта в том, чтобы установить онлайн-камеры в разных городах, благодаря чему каждый желающий смог бы в реальном времени заглянуть в любую точку планеты. А реклама в дополненной реальности поможет, по задумке авторов, монетизировать проект.

Прямая трансляция в режиме высокого разрешения 4К из Шымбулака стала «первой точкой сети виртуальных путешествий» проекта Teleport, который в прошлом году прошел акселерационную программу технопарка Tech Garden в Алматы.

В планах команды из шести человек — развитие сети панорамных live-камер высокого разрешения в городах Казахстана, апробация сопутствующих технологий и дальнейшее продвижение в самые интересные точки мира.

«В ближайшем будущем сеть панорамных камер расширится за счет интересных и привлекательных мест по всему миру. Любой человек сможет виртуально оказаться на Красной площади, на Бродвее или у Эйфелевой башни в онлайн-режиме, используя приспособления VR», — рассказала dev.by представитель стартапа Ольга Колосовская.

В ноябре брестчане получили посевные инвестиции, продав 10% проекта российскому инвестору Александру Румянцеву. Сейчас команда дорабатывает MVP и заключает сделку второго этапа инвестирования.