Палеонтологи нашли возможного общего предка всех позвоночных — микроскопическое животное, которое получило название Saccorhytus coronarius. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature , кратко о ней сообщает Reuters .



Изображение: Jian Han / Handout

Находку описала международная команда ученых из Великобритании и Китая. Они проанализировали 45 окаменелостей, обнаруженных в провинции Шэньси в Китае. Окаменелости относятся к концу кембрийского периода, по размеру и форме они напоминают зерна риса.

Ученые пришли к выводу, что эти морские организмы жили 540 миллионов лет назад. Они принадлежали к пока не описанным видам животных, который имеет отдаленное отношение к людям.

Длина каждого организма составляла около 1,2 мм. Они обладали симметричными телами эллиптической формы, «похожими на мешок». Тела покрывала кожа и, возможно, мышцы, позволявшие перемещаться в воде.

У этих существ были круглые «морщинистые» рты, непропорционально большие по отношению к размеру тела. Это означает, что они могли питаться другими видами.



Изображение: Simon Conway Morris / University of Cambridge

Изображение: Simon Conway Morris / University of Cambridge

С каждой стороны тела было по четыре конических отверстия. Скорее всего, эти отверстия не использовались для дыхания, но именно они после превратились в жабры и челюсти, которые есть у современных водных видов.

Редкость для вторичноротых — Saccorhytus coronarius не имели анального отверстия. Исследователи предполагают, что боковые отверстия могли использоваться для избавления от лишних веществ.

Маловероятно, что именно этот вид является прямым предком человека. Однако исследователи считают, что это существо может быть очень на него похоже. Ученые назвали Saccorhytus coronarius самым древним представителем вторичноротых животных. Именно к этой группе относятся позвоночные (включая людей), а также морские звезды, некоторые черви и множество других представителей современной фауны.