﻿ Древнейший предок человека оказался похож на зубастый мешок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Древнейший предок человека оказался похож на зубастый мешок

31.01.2017 13:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Палеонтологи нашли возможного общего предка всех позвоночных — микроскопическое животное, которое получило название Saccorhytus coronarius. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко о ней сообщает Reuters.

Древнейший предок человека оказался похож на зубастый мешок
Изображение: Jian Han / Handout

Находку описала международная команда ученых из Великобритании и Китая. Они проанализировали 45 окаменелостей, обнаруженных в провинции Шэньси в Китае. Окаменелости относятся к концу кембрийского периода, по размеру и форме они напоминают зерна риса.

Ученые пришли к выводу, что эти морские организмы жили 540 миллионов лет назад. Они принадлежали к пока не описанным видам животных, который имеет отдаленное отношение к людям.

Длина каждого организма составляла около 1,2 мм. Они обладали симметричными телами эллиптической формы, «похожими на мешок». Тела покрывала кожа и, возможно, мышцы, позволявшие перемещаться в воде.

У этих существ были круглые «морщинистые» рты, непропорционально большие по отношению к размеру тела. Это означает, что они могли питаться другими видами.

Древнейший предок человека оказался похож на зубастый мешок
Изображение: Simon Conway Morris / University of Cambridge
Древнейший предок человека оказался похож на зубастый мешок
Изображение: Simon Conway Morris / University of Cambridge

С каждой стороны тела было по четыре конических отверстия. Скорее всего, эти отверстия не использовались для дыхания, но именно они после превратились в жабры и челюсти, которые есть у современных водных видов.

Редкость для вторичноротых — Saccorhytus coronarius не имели анального отверстия. Исследователи предполагают, что боковые отверстия могли использоваться для избавления от лишних веществ.

Маловероятно, что именно этот вид является прямым предком человека. Однако исследователи считают, что это существо может быть очень на него похоже. Ученые назвали Saccorhytus coronarius самым древним представителем вторичноротых животных. Именно к этой группе относятся позвоночные (включая людей), а также морские звезды, некоторые черви и множество других представителей современной фауны.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палеонтологи нашли возможного общего предка всех позвоночных — микроскопическое животное, которое получило название Saccorhytus coronarius. Научная работа об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Белорусский проект запустил "первую в мире" постоянную 360-градусную трансляцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика