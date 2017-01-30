Microsoft планирует издать операционную систему Windows 10 Cloud, которая станет облегченной версией последней ОС компании. Об этом сообщает издание ZDNet со ссылкой на собственные источники.



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Ожидаемая версия системы сможет работать только с UWP-приложениями, установленными из официального магазина Windows Store. Эта версия станет аналогом Windows RT или Windows 8.1 c Bing SKU.

По данным издания, Microsoft собирается с помощью Windows 10 Cloud конкурировать с ноутбуками Chromebook от Google, которые работают под управлением Chrome OS. Microsoft видит Windows 10 Cloud как более безопасную и дешевую версию Windows 10.

Пока неясно, почему Microsoft назвала эту версию ОС Cloud («Облако»), сама компания не стала комментировать эти данные. Дата выпуска новой версии ОС также пока неизвестна, однако информация о ней уже есть в тестовых сборках.