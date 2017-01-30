В Йемене термобарическая граната, выпущенная из РПГ-32, застряла в бедре одного из бойцов. Сражение происходило за портовый город Моха между повстанцами-хуситами и саудовской милицией, пишет местный сайт hunaaden.net.



Фото: hunaaden.net

Прежде, чем провести операцию, медикам потребовалась помощь саперов, которые обезвредили торчащий из бедра пострадавшего боеприпас. После врачам удалось удалить гранату и сохранить жизнь пациенту.



Фото: militaryarms.ru

Производство РПГ-32, кроме России налажено в Иордании. Местный завод может выпускать порядка завода 60 000 гранатометов в год. Пока для РПГ-32 существует два типа боеприпасов: термобарический и тандемная кумулятивная граната.

Термобарический боезаряд предназначен для поражения живой силы, укреплений и легкобронированной техники.