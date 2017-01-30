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Resident Evil 7 взломали меньше, чем за пять дней

31.01.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компьютерную версию ужастика Resident Evil 7 взломали меньше, чем за пять дней. Это абсолютный рекорд для игр с системой защиты Denuvo, на взлом которой ранее требовалось несколько месяцев, сообщает InGame. Какой лазейкой воспользовались «пираты», неизвестно.

В феврале прошлого года хакерская группировка 3DM заявила, что берет перерыв на год с целью оценить влияние пиратства на продажи игр. Тогда же активизировались хакеры из группировки CPY, которые взломали DOOM, Deus Ex: Mankind Divided, Far Cry Primal, Resident Evil 7 и другие игры с Denuvo.

Resident Evil 7 взломали меньше, чем за пять дней

На сегодняшний день непреступными остаются шутеры Battlefield 1 и Titanfall 2. Обе игры имеют одиночную кампанию, но продвигаются как мультиплеерные проекты.

 
 
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Компьютерную версию ужастика Resident Evil 7 взломали меньше, чем за пять дней. Это абсолютный рекорд для...

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