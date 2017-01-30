Компания ASUS представила видеокарту Expedition GeForce GTX 1070 OC. Это низкопрофильный ускоритель с заводским разгоном и простой системой охлаждения, которая включает небольшой алюминиевый радиатор с двумя тепловыми трубками и такое же количество вентиляторов, сообщает InGame .

Защитной металлической пластины у нее нет, а сам чехол выполнен из дешевого пластика. Все эти упрощения призваны сделать новинку самой доступной среди прочих решений на базе GPU GTX 1070.





Базовая частота ускорителя равна 1607 МГц, повышенная — 1797 МГц. Для сравнения, эталонные значения – 1506 и 1683 МГц соответственно. Также ускоритель имеет 8 ГБ памяти GDDR5, которая работает с частотой 8008 МГц.

Производитель отмечает, что каждая видеокарта серии Expedition проходит тщательную проверку в течение 144 часов, которая включает 15-часовой тест под нагрузкой в 3DMark.

Стоимость и сроки начала поставок видеокарты ASUS Expedition GeForce GTX 1070 OC не уточняются.