﻿﻿ Анонсирована недорогая видеокарта ASUS Expedition GeForce GTX 1070 OC. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Анонсирована недорогая видеокарта ASUS Expedition GeForce GTX 1070 OC

31.01.2017 12:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания ASUS представила видеокарту Expedition GeForce GTX 1070 OC. Это низкопрофильный ускоритель с заводским разгоном и простой системой охлаждения, которая включает небольшой алюминиевый радиатор с двумя тепловыми трубками и такое же количество вентиляторов, сообщает InGame.

Защитной металлической пластины у нее нет, а сам чехол выполнен из дешевого пластика. Все эти упрощения призваны сделать новинку самой доступной среди прочих решений на базе GPU GTX 1070.

Анонсирована недорогая видеокарта ASUS Expedition GeForce GTX 1070 OC

Базовая частота ускорителя равна 1607 МГц, повышенная — 1797 МГц. Для сравнения, эталонные значения – 1506 и 1683 МГц соответственно. Также ускоритель имеет 8 ГБ памяти GDDR5, которая работает с частотой 8008 МГц.

Производитель отмечает, что каждая видеокарта серии Expedition проходит тщательную проверку в течение 144 часов, которая включает 15-часовой тест под нагрузкой в 3DMark.

Стоимость и сроки начала поставок видеокарты ASUS Expedition GeForce GTX 1070 OC не уточняются.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания ASUS представила видеокарту Expedition GeForce GTX 1070 OC. Это низкопрофильный ускоритель с заводским...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Windows 10 Cloud составит конкуренцию Chrome OS
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика