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Windows 10 Cloud составит конкуренцию Chrome OS

31.01.2017 12:54 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Microsoft работает над новой операционной системой под названием Windows 10 Cloud. Ничего общего с облачными сервисами компании она не имеет, поскольку предназначена для дешевых ноутбуков, которые призваны составить конкуренцию устройствам на базе Chrome OS.

Возможности Windows 10 Cloud будут неполными. Например, работать она будет только с универсальными приложениями из магазина Windows Store.

Windows 10 Cloud составит конкуренцию Chrome OS

Официальная презентация Windows 10 Cloud состоится в апреле. Тогда же могут быть представлены первые устройства на ее основе.

Напомним, что ранее компания уже пыталась приучить пользователей к магазину Windows Store, но ничего хорошего из этого не вышло – операционная система Windows RT потерпела полный крах из-за отсутствия поддержки классических компьютерных программ, что обошлось Microsoft в $1 миллиард убытков.

 
 
Ссылка на источник 24
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Microsoft работает над новой операционной системой под названием Windows 10 Cloud. Ничего общего с облачными...

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