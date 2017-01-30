﻿﻿ Fallout 4 получит бесплатный набор текстур с высоким разрешением. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Fallout 4 получит бесплатный набор текстур с высоким разрешением

31.01.2017 13:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Bethesda анонсировала бесплатное обновление для компьютерной версии Fallout 4, которое выйдет на следующей неделе и добавит набор текстур с высоким разрешением, сообщает InGame.

Fallout 4 получит бесплатный набор текстур с высоким разрешением

Для установки обновления потребуется 58 ГБ свободного пространства на жестком диске. Также компьютер должен соответствовать рекомендованным требованиям, которые указаны ниже:

  • Операционная система: Windows 7/8/10 (64-битная)
  • Процессор: Intel Core i7-5820K или лучше
  • Видеокарта GTX 1080 8 ГБ
  • Оперативная память: 8 ГБ или больше

«Если ваш компьютер сможет переварить эти текстуры, то Содружество станет еще краше, чем раньше. Попробуйте установить их, а если решите вернуться к исходным текстурам, то набор можно отключить в меню запуска игры», — говорится в заметке к анонсу обновления.

Также на следующей неделе выйдет обновления 1.9, которое добавит поддержку консоли PlayStation 4 Pro. Пользователи новой приставки смогут играть в нативном разрешении 1440p, радоваться улучшенной детализацией солнечных лучей, а также увеличенной дистанцией отображения деревьев, травы, объектов и персонажей.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Bethesda анонсировала бесплатное обновление для компьютерной версии Fallout 4, которое выйдет на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Resident Evil 7 взломали меньше, чем за пять дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика