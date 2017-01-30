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Fallout 4 получит бесплатный набор текстур с высоким разрешением
31.01.2017 13:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Bethesda анонсировала бесплатное обновление для компьютерной версии Fallout 4, которое выйдет на следующей неделе и добавит набор текстур с высоким разрешением, сообщает InGame.
Для установки обновления потребуется 58 ГБ свободного пространства на жестком диске. Также компьютер должен соответствовать рекомендованным требованиям, которые указаны ниже:
«Если ваш компьютер сможет переварить эти текстуры, то Содружество станет еще краше, чем раньше. Попробуйте установить их, а если решите вернуться к исходным текстурам, то набор можно отключить в меню запуска игры», — говорится в заметке к анонсу обновления.
Также на следующей неделе выйдет обновления 1.9, которое добавит поддержку консоли PlayStation 4 Pro. Пользователи новой приставки смогут играть в нативном разрешении 1440p, радоваться улучшенной детализацией солнечных лучей, а также увеличенной дистанцией отображения деревьев, травы, объектов и персонажей.
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Компания Bethesda анонсировала бесплатное обновление для компьютерной версии Fallout 4, которое выйдет на...
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