Компания Bethesda анонсировала бесплатное обновление для компьютерной версии Fallout 4, которое выйдет на следующей неделе и добавит набор текстур с высоким разрешением, сообщает InGame.





Для установки обновления потребуется 58 ГБ свободного пространства на жестком диске. Также компьютер должен соответствовать рекомендованным требованиям, которые указаны ниже:

Операционная система: Windows 7/8/10 (64-битная)

Процессор: Intel Core i7-5820K или лучше

Видеокарта GTX 1080 8 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ или больше

«Если ваш компьютер сможет переварить эти текстуры, то Содружество станет еще краше, чем раньше. Попробуйте установить их, а если решите вернуться к исходным текстурам, то набор можно отключить в меню запуска игры», — говорится в заметке к анонсу обновления.

Также на следующей неделе выйдет обновления 1.9, которое добавит поддержку консоли PlayStation 4 Pro. Пользователи новой приставки смогут играть в нативном разрешении 1440p, радоваться улучшенной детализацией солнечных лучей, а также увеличенной дистанцией отображения деревьев, травы, объектов и персонажей.