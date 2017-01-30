Всего за месяц после старта продаж эти гаджеты заняли четверть рынка беспроводных наушников в США, в Беларуси первые партии далеко не дешевых устройств разлетелись по предзаказам, даже не дойдя до полок магазинов. Герой нашего сегодняшнего обзора — полностью беспроводные наушники Apple AirPods.





Упаковка и дизайн

Говоря о дизайне, нужно начать с упаковки AirPods. Дело в том, что изображение наушников сверху — не просто напечатанная картинка, а рельефное изображение. Мелочь? Да. Но один из главных плюсов этого и других гаджетов Apple — во внимании к деталям.





Внутри коробки находится краткая инструкция по подключению, компактный глянцевый бокс с наушниками и USB-lightning кабель.

Как отметили в редакции, бокс, он же зарядка для самих наушников со встроенным аккумулятором, чем-то похож на упаковку для зубной нити:





Выглядит он при этом очень «сочно» за счет глянцевого пластика и хромированных вставок (петля и lightning-порт). На нем есть только одна кнопка, использующаяся для соединения наушников с гаджетами.





Легкое движение пальцем, и крышка открывается. Наушники крепятся с помощью магнитов, и довольно легко достаются из своих гнезд.





Сами AirPods — это практически копии обычных проводных EarPods, идущих в комплекте с iPhone. Только без проводов и с утолщенными «ножками», в которых спрятаны аккумуляторы.





Легко ли потерять AirPods, и как с этим бороться?

На этот вопрос сложно ответить однозначно. Дело в том, что AirPods выпускаются в одном размере, «который должен подойти всем». Никаких дополнительных насадок для наушников Apple не предусмотрела.

Это значит, что если у вас выпадали из ушей обычные EarPods, можете рассчитывать, что и беспроводные AirPods хорошо держаться не будут, и вы легко можете потерять дорогой аксессуар. Поэтому перед покупкой обязательно протестируйте свою «совместимость» хотя бы с обычными EarPods.





Но случайно потерять AirPods может и человек с «правильными» ушами.

Частично эту проблему решает сама Apple — в iOS 10.3 появится опция Find My AirPods для поиска пропавших наушников. Если «уши» находятся в радиусе действия подключенного Bluetooth iOS-устройства, они будут отмечены на карте. Кроме того, с помощью приложения владелец AirPods может дистанционно воспроизвести звук, чтобы было проще найти устройство.

Напомним, всё это касается устройств Apple, для Android/Windows такой опции нет.





Если же вы всё-таки безвозвратно потеряли один из наушников, Apple предлагает докупить пару — за полцены. Однако в Беларуси такой опции пока нет (и не факт, что будет).

Но есть и более простое решение проблемы, любезно предлагаемое сторонними производителями. Например, 10-долларовый ремешок Spigen, соединяющий два наушника и проходящий за шеей:





Что со звуком и батарейкой?

Главные параметры беспроводных наушников — качество звука и время автономной работы.

Нужно понимать, что Apple AirPods — это не продукт для аудиофилов, точно так же, как iPhone — это не самый продвинутый по характеристикам смартфон. Но, как и iPhone, AirPods более чем удовлетворят большинство пользователей (даже требовательных к качеству звучания).





Звук они передают прекрасно, выше моих первоначальных ожиданий от маленьких, пусть и дорогих «затычек». Хорошо отрабатываются как высокие, так и низкие частоты. Максимальная громкость AirPods чуть ниже проводных EarPods, однако вряд ли вам понадобится выкручивать их на максимум даже в шумном месте.

С функцией звонков наушники справляются тоже прекрасно — во время теста собеседники лишь однажды пожаловались на слабый уровень слышимости. Правда, вместе с голосом отлично передается и окружающий шум.





Apple заявляет время автономной работы AirPods на уровне 5 часов воспроизведения музыки. На деле у нас получалось даже чуть лучше — 5,5−6 часов в зависимости от громкости. Это отличный результат для такого компактного гаджета.

Очень удобно, что вместе с наушниками у вас постоянно находится бокс со встроенным аккумулятором, позволяющим продлить время работы AirPods до 24 часов. 15 минут зарядки достаточны для 3 часов работы наушников. Бокс, в свою очередь, подпитывается через стандартный lightning-разъем (кабель, напомним, идет в комплекте).

Таким образом, с предварительно заряженным боксом вы можете не беспокоиться о поиске розетки/USB-порта даже во время длительного полета или поездки.

Владельцам iPhone узнать уровень заряда элементарно — достаточно просто поднести коробочку с наушниками к смартфону и открыть ее, у Android-устройств такой опции нет. Кроме того, о слабом/сильном уровне заряда сигнализирует индикатор внутри бокса оранжевого/зеленого цвета.





Программные «фишки», или почему Apple AirPods лучше использовать с iPhone

Наклейка на упаковке Apple AirPods и описание на сайте честно предупреждают, что наушники совместимы с iPhone, iPad, iPod touch (iOS 10 и выше), Apple Watch (watchOS 3 и выше), а также компьютерами Mac на macOS 10.12 и выше.

Речь в данном случае идет о максимально полном использовании возможностей AirPods.





Например, об очень быстром подключении — достаточно поднести открытый бокс с наушниками к iPhone и нажать на кнопку на всплывшем окне. Более того, настройки AirPods запоминаются в iCloud, и затем любое устройство с вашей учетной записью сможет автоматически подключиться к наушникам.

Так же быстро демонстрируется уровень заряда (тоже нужно просто поднести наушники или бокс с ними к смартфону).





При работе с iPhone двойным тапом по наушнику вызывается Siri, которую можно попросить сделать звук громче или тише, перемотать или пропустить трек (в настройках можно назначить на двойной тап и паузу/воспроизведение).





Если вы достали наушник из уха, Apple Music ставится на паузу и возобновляет проигрывание, когда вы возвращаете наушник на место. Эта же функция у нас сработала на макбуке, но не на штатных плеерах Android-смартфонов или Windows-компьютеров.

В итоге: плюсы и минусы

Apple AirPods нам понравились, несмотря на предварительный скептицизм. Здесь характерный для американской компании дизайн и традиционно высокое качество сборки, отличный звук и прекрасное для таких габаритов время автономной работы. Хорошо продуманы программные «фишки» — пауза/воспроизведение, изменение громкости, легкое подключение и синхронизация между аккаунтами. И всё это без проводов.





К минусам можно отнести ограниченность функциональности при использовании AirPods с Android и Windows-устройствами, а также довольно высокую стоимость устройства в Беларуси — 399 рублей. За эти же деньги у нас можно купить хорошие беспроводные наушники с системой активного шумоподавления — например, Plantronics BackBeat PRO или Samsung Level On .

Однако добавим вот что — именно Apple часто выступает популяризатором новых технологий и устройств. Во многом благодаря этой компании мы стали использовать nanoSIM, отказались от DVD-проигрывателей, получили металлические корпуса и сканеры отпечатков пальцев в смартфонах, а скоро перейдем и на универсальный USB Type-C разъем в ноутбуках.





Сейчас перед нами действительно дорогое (для своей категории) устройство, однако можно не сомневаться, что оно сдвинет в нужном направлении рынок наушников — в направлении компактности, удобства использования и времени автономной работы, но самое главное — отсутствия проводов. А там уже и цены пойдут вниз. Такое мы видели не однажды.

За предоставленный на обзор гаджет благодарим i-Store — первый и единственный в Беларуси магазин Apple со статусом Premium Reseller. Как мы писали в начале, первая партия Apple AirPods в нашей стране была сразу раскуплена, но вы можете оставить предзаказ на наушники здесь .