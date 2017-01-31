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Apple продала рекордное количество iPhone и обошла Samsung
01.02.2017 08:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Apple
Выручка Apple за этот период составила 78,4 миллиарда долларов, прибыль — 17,8 миллиарда. За три месяца корпорация смогла реализовать 78,3 миллионов iPhone — это новый квартальный рекорд (годом ранее было 74,8 миллиона).
Также Apple зафиксировала рекордную выручку от продаж Mac (5,4 млн проданных экземпляров), цифрового контента и умных часов Apple Watch. А вот продажи планшетов iPad снова упали — на сей раз до 13,1 млн штук, тогда как в аналогичный период прошлого года удалось продать 16,1 млн.
Новый рекорд, а также отсутствие сильного конкурента для iPhone 7 Plus (речь о провале Galaxy Note 7), позволили Apple опередить Samsung на рынке смартфонов в последнем квартале. Корейская компания,
На третьей строчке квартального рейтинга, как и годом ранее, находится Huawei, увеличившая свою долю с 8,1 до 10,2%.
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