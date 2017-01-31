Apple озвучила результаты очередного финансового квартала (последние три месяца 2016 года). Они оказались рекордными для компании и позволили обойти основного конкурента на рынке смартфонов.

Выручка Apple за этот период составила 78,4 миллиарда долларов, прибыль — 17,8 миллиарда. За три месяца корпорация смогла реализовать 78,3 миллионов iPhone — это новый квартальный рекорд (годом ранее было 74,8 миллиона).





Также Apple зафиксировала рекордную выручку от продаж Mac (5,4 млн проданных экземпляров), цифрового контента и умных часов Apple Watch. А вот продажи планшетов iPad снова упали — на сей раз до 13,1 млн штук, тогда как в аналогичный период прошлого года удалось продать 16,1 млн.

Новый рекорд, а также отсутствие сильного конкурента для iPhone 7 Plus (речь о провале Galaxy Note 7), позволили Apple опередить Samsung на рынке смартфонов в последнем квартале. Корейская компания, по данным аналитиков , за этот же период смогла реализовать 77,5 миллионов смартфонов (81,3 миллиона годом ранее). Тем не менее по итогам всего 2016 года Samsung сохраняет свое первенство на рынке.





На третьей строчке квартального рейтинга, как и годом ранее, находится Huawei, увеличившая свою долю с 8,1 до 10,2%.