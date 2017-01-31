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Google намерена засудить россиянина-спамера за букву "ɢ"
01.02.2017 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает
Адрес сайта Попова практически идентичен URL поисковой системы Google. Россиянин использовал Unicode-символ 0262 — «ɢ», практически неотличимый от первой буквы в названии компании.
Google обвиняет Попова в массовой рассылке спама и сборе персональной информации пользователей. В жалобе значится, что владелец фальшивого домена Google атакует юзеров множественными всплывающими окнами и распространяет вредоносное программное обеспечение.
Издание связалось с Поповым и выяснило, что россиянин уверен в своей правоте и не собирается отдавать ценный домен интернет-гиганту.
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Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Motherboard.
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