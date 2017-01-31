Google обратилась в арбитражный суд с жалобой на россиянина Виталия Попова, который владеет доменом ɢoogle.com. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Motherboard .



Фото: todayonline.com

Адрес сайта Попова практически идентичен URL поисковой системы Google. Россиянин использовал Unicode-символ 0262 — «ɢ», практически неотличимый от первой буквы в названии компании.

Google обвиняет Попова в массовой рассылке спама и сборе персональной информации пользователей. В жалобе значится, что владелец фальшивого домена Google атакует юзеров множественными всплывающими окнами и распространяет вредоносное программное обеспечение.

Издание связалось с Поповым и выяснило, что россиянин уверен в своей правоте и не собирается отдавать ценный домен интернет-гиганту.