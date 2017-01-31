Крейсер ВМС США Antietam класса Ticonderoga сел на мель в Токийском заливе, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Авария привела к утечке гидравлического масла, у корабля повреждены гребные винты.



USS Antietam. Фото: wikipedia.org

Крейсер, приписанный к американской базе Йокосука в префектуре Канагава, потерпел аварию 31 января. Никто из членов экипажа не пострадал. Несмотря на поломку, Antietam был доставлен на базу при помощи буксиров.

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Клинт Рамсдэн отметил что, по всей видимости, крейсер сел на мель. Он уточнил, что в результате аварии вытекло около четырех тысяч литров гидравлического масла. Однако он не пояснил, как такое могло произойти. и надолго ли корабль вышел из строя.

Ракетные крейсеры класса Ticonderoga были первыми боевыми кораблями ВМС США, оснащенными боевой информационно-управляющей системой (БИУС) «Иджис».

В 2000—2011 годах крейсера данного типа получили возможность применять ракеты-перехватчики RIM-161 Standard Missile 3, которые позволяют при помощи наведения с радара «Иджис» поражать заатмосферные цели на дистанции в 500 км и на высоте до 160 км.