МИНСК, 1 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом утвердил государственную программу инновационного развития страны на 2016-2020 годы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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Целью программы является обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов.

Что включено в программу?

Как отметили в пресс-службе, в программу включены 75 проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси, в сферах машиностроения, электроники, строительства, нефтехимии, медицины и фармации, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

"В результате выполнения программы к 2020 году планируется создание более 70 высокодоходных экспортно ориентированных производств и около 9 тысяч новых рабочих мест", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что реализация программы направлена на формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, закрепление позиций республики на рынках наукоемкой продукции. Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить конкурентоспособность традиционных секторов национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий и даст возможность сформировать рынок научно-технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности.

Указом предусмотрена возможность ежегодного пополнения программы новыми проектами по согласованию с главой государства, добавили в пресс-службе президента.

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Сама госпрограмма, как и указ президента, еще официально не опубликована, поэтому данных о том, какие именно проекты и производства планируется развивать и создавать в республике, нет.



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Однако опубликован разработанный Госкомитетом по науке и технологиям (ГКНТ) комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси на ближайшие пять лет и на период до 2030 года. Очевидно, что госпрограмма по инновациям имела своей основой, в том числе, и этот документ.

По мнению авторов прогноза, Беларусь до 2020 года будет заниматься только подготовкой платформы для серьезной инновационной деятельности. При этом, основной целью ее называется создание производство пятого и шестого технологического уклада — до 2030 года.

В то же время, если судить по научным публикациям, уже сейчас самыми передовыми считаются производства седьмого и даже восьмого укладов. Что произойдет с мировой экономикой, технологиями и научными знаниями к 2030 году — сложно даже представить. Беларусь же нацеливается на пятый и шестой технологический уклады.

В прогнозе перспективными отраслями названы IT-сектор, медицина, фармацевтика, биоинженерные технологии, есть упоминание о машиностроении и нефтехимии.

Однако те направления и технологические достижения, которые указаны в программе, уже освоены лидерами этого рынка. В прогнозе ГКНТ много сказано о том, какие меры нужно принять на законодательном уровне, чтобы все описанные "технологические прорывы" стали явью. Однако в документе практически ничего не говорится о том, чьими силами и на какие средства планируется все это создавать и реализовывать.

Впрочем, очевидно, что финансы — не задача ГКНТ, это ведомство отвечает только "за чистую науку".