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Белорусские ученые создают "офисный суперкомпьютер"

01.02.2017 14:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера «СКИФ-ГЕО» презентуют на ТИБО-2017 в Минске, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

Белорусские ученые создают "офисный суперкомпьютер"
Суперкомпьютер "Скиф" в Минске. Фото: TUT.BY

По союзной программе «СКИФ-НЕДРА» предполагается разработка и создание двух опытных образцов (центра обработки данных и офисного варианта) семейства высокопроизводительных вычислительных систем «СКИФ-ГЕО» для решения ресурсоемких геолого-геофизических и геомеханических вычислительных задач. Опытные образцы находятся на этапе создания, поэтому их стоимость пока не называется.

«Офисный вариант „СКИФ-ГЕО“ можно будет переносить, он будет чуть больше обычного офисного компьютера. Там используются оригинальные отечественные технологии по теплоотводу, поэтому создавать шума он не будет. Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера покажут на ТИБО-2017 на стенде Национальной академии наук, все желающие смогут увидеть, как производятся вычисления с помощью суперкомпьютерных технологий. В следующем году уже начнется его эксплуатация», — пояснил Сергей Кругликов.

По его словам, такой суперкомпьютер сможет оперативно производить расчеты, в том числе на месторождениях. «Мы пришли к тому, что если раньше определенные задачи решались за 46−47 часов, с помощью суперкомпьютерных технологий решаются в течение 7−8 минут», — пояснил он.

Центр обработки данных будет размещаться в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. Он позволит в удаленном режиме с помощью облачных и грид-технологий решать ряд задач по геологоразведке.

 
Теги: Минск
 
 
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Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера «СКИФ-ГЕО» презентуют на ТИБО-2017 в Минске, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель генерального...

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