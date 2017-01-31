Новые флагманские смартфоны Samsung получат более емкие аккумуляторы нежели предшественники. Об этом сообщил тематический ресурс SamMobile.

Смартфону Galaxy S8 достанется аккумулятор емкостью 3250 мАч, а Galaxy S8 Plus – 3720 мАч. Для сравнения, Galaxy S7 и Galaxy S7 edge оснащены батареями на 3000 и 3600 мАч соответственно.





Однако рассчитывать на увеличение времени автономной работы не стоит, поскольку диагональ экрана также значительно вырастет. Оригинальному Galaxy S8 достанется 5,8-дюймовый экран, а Galaxy S8 Plus – 6,2-дюймовый. При этом в обоих случаях он будет изогнутым и сможет распознавать силу нажатия.

Презентация новинок состоится 29 марта. В продажу они поступят 21 апреля. Стоимость младшей модели составит 800 евро, старшей – 900 евро.