Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2017 финансового года. Доход компании за октябрь-декабрь составил $78,4 миллиарда, тогда как выручка за тот же квартал предыдущего года составила $75,9 миллиарда. Чистая прибыль снизилась с $18,4 до $17,9 миллиарда. Международные продажи составили 64% от квартального дохода.





«Мы с нетерпением сообщаем о том, что за праздничный квартал нам удалось получить рекордную выручку за всю историю Apple, побив сразу несколько рекордов за этот период. Мы продали наибольшее количество iPhone, чем когда-либо прежде, а также получили рекордную выручку в категориях iPhone, сервисы, Mac и Apple Watch», — сказал Тим Кук, глава Apple.

Продажи iPhone в штуках выросли на 4,69% - с 74,78 до 78,29 миллиона. Спрос на планшеты iPad упал на 18,86% - с 16,12 до 13,08 миллиона.