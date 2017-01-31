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Планшет Lenovo Tab3 8 Plus получит водостойкий корпус

01.02.2017 12:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Lenovo готовит к выпуску планшет Tab3 8 Plus. Это устройство среднего уровня, корпус которого защищен от воды и пыли по стандарту IP52.

Новинке приписывают 8-дюймовый экран с разрешением 1920 х 1200 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8-мегапиксельную тыльную камеру и 5-мегапиксельную дополнительную. Также устройство достанутся громкоговорители с поддержкой Dolby Atmos и аккумуляторная батарея емкостью 4250 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 6.0 Marshmallow.

Планшет Lenovo Tab3 8 Plus получит водостойкий корпус

Официальный анонс планшета Lenovo Tab3 8 Plus состоится в рамках выставки MWC 2017, которая пройдет с 27 февраля по 2 марта. Стоимость устройства составит менее $300.

 
 
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Компания Lenovo готовит к выпуску планшет Tab3 8 Plus. Это устройство среднего уровня, корпус которого...

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