Пользователи заметили, что процессоры смартфонов OnePlus 3T и Meizu Pro 6 переключаются на завышенную тактовую частоту при прохождении тестов производительности. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на детальный отчет с форума XDA-Developers .





Проблема обнаружилась в прошивке смартфонов OnePlus 3, OnePlus 3Т и Meizu Pro 6. Обман заподозрили после наблюдения за активностью центрального процессора во время прохождения бенчмарка.

У OnePlus 3 обнаружился установленный заранее список бенчмарков: Geekbench, AnTuTu, Androbench, Quadrant, Vellamo и GFXBench. Выяснилось, что во время тестов смартфон заставлял процессор работать на завышенной тактовой частоте для улучшения результата.

Чтобы доказать это, специалисты установили на OnePlus 3Т замаскированный бенчмарк Geekbench 4 под названием «Удар Боба в мини-гольфе». Такое приложение не запускало режим высокой производительности. Разница в результатах тестов составила около 10%. При этом процессор нагрелся до 48 градусов вместо 45 градусов при обычном бенчмарке.



Желтые линии — производительность смартфона при прохождении «обычного» бенчмарка, красные — замаскированного. Изображение: xda-developers.com

В Meizu при обнаружении бенчмарка активировались ядра с более высокой производительностью. При этом при запуске обычных приложений они не работали.

Производитель OnePlus в ответ на обвинения объяснил, что смартфон переходит в режим высокой производительности при запуске игр, а у компании «нет никаких оснований» фальсифицировать результаты бенчмарков.