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Планшет Samsung Galaxy Tab S3 анонсируют 26 февраля

01.02.2017 13:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S3 состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Об этом свидетельствует инициированная компанией рассылка приглашений для прессы.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3 анонсируют 26 февраля

Новинка получит 9,6-дюймовый экран с разрешением 2048 х 1536 пикселей и мощный четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ. Также устройство порадует 12-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной дополнительной. Еще у гаджета будет симметричный и быстрый порт USB Type-C. Емкость аккумуляторной батареи неизвестна, но у предшественника она составляла 5870 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.

Планшет Samsung Galaxy Tab S3 поступит в продажу в марте. Стоимость базовой версии составит примерно $600.

 
 
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Презентация флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S3 состоится 26 февраля в рамках выставки MWC 2017. Об этом...

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