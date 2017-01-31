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В Индийском океане обнаружили следы погибшего континента
01.02.2017 17:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Древний континент, который когда-то размещался между Индией и Мадагаскаром сейчас лежит на дне Индийского океана. Научная работа об этом появилась в журнале Nature Communications, кратко о ней сообщает издание
На острове Маврикий замечали гравитационные аномалии. Льюис Эшвол (Lewis Ashwal) из Витватерсрандского университета в ЮАР предположил, что этот остров вулканического происхождения «стоит» на обломке затонувшего древнего континента.
Хотя возраст Маврикия оценивают «всего» в 8 миллионов лет, некоторые кристаллы циркона на пляжах острова насчитывают почти 2 миллиарда лет. Возможно, извержения вулканов выбросили эти кристаллы из древней скалы внизу.
Сейчас Эшвол и его команда обнаружили на острове еще более древние кристаллы — возрастом до 3 миллиардов лет. Анализируя кристаллы, ученые восстановили геологическую историю древнего континента, который они назвали «Мавриция» (Mauritia).
Около 85 миллионов лет назад Мавриция была небольшим континентом — ее размер составлял около четверти размера Мадагаскара. Она располагалась между Индией и Мадагаскаром, которые тогда были намного ближе, чем сейчас.
Затем Индия и Мадагаскар начали «расходиться», а Мавриция стала буквально распадаться на части. Ее элементы истончались и уходили под воду. Есть доказательства того, что другие вулканические острова в Индийском океане — Лакшадвип, Чагос и группа Каргадос-Карахос — также «сидят» на фрагментах Мавриции.
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Древний континент, который когда-то размещался между Индией и Мадагаскаром сейчас лежит на дне Индийского океана. Научная работа об этом появилась в журнале Nature...
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