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В Индийском океане обнаружили следы погибшего континента

01.02.2017 17:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Древний континент, который когда-то размещался между Индией и Мадагаскаром сейчас лежит на дне Индийского океана. Научная работа об этом появилась в журнале Nature Communications, кратко о ней сообщает издание New Scientist.

В Индийском океане обнаружили следы погибшего континента
Так сейчас выглядит остров Маврикий. Фото: projecttravel.ru

На острове Маврикий замечали гравитационные аномалии. Льюис Эшвол (Lewis Ashwal) из Витватерсрандского университета в ЮАР предположил, что этот остров вулканического происхождения «стоит» на обломке затонувшего древнего континента.

Хотя возраст Маврикия оценивают «всего» в 8 миллионов лет, некоторые кристаллы циркона на пляжах острова насчитывают почти 2 миллиарда лет. Возможно, извержения вулканов выбросили эти кристаллы из древней скалы внизу.

Сейчас Эшвол и его команда обнаружили на острове еще более древние кристаллы — возрастом до 3 миллиардов лет. Анализируя кристаллы, ученые восстановили геологическую историю древнего континента, который они назвали «Мавриция» (Mauritia).

В Индийском океане обнаружили следы погибшего континента
Эти кристаллы помогли ученым узнать прошлое Маврикии. Изображение: Wits University / phys.org

Около 85 миллионов лет назад Мавриция была небольшим континентом — ее размер составлял около четверти размера Мадагаскара. Она располагалась между Индией и Мадагаскаром, которые тогда были намного ближе, чем сейчас.

Затем Индия и Мадагаскар начали «расходиться», а Мавриция стала буквально распадаться на части. Ее элементы истончались и уходили под воду. Есть доказательства того, что другие вулканические острова в Индийском океане — Лакшадвип, Чагос и группа Каргадос-Карахос — также «сидят» на фрагментах Мавриции.

 
 
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Древний континент, который когда-то размещался между Индией и Мадагаскаром сейчас лежит на дне Индийского океана. Научная работа об этом появилась в журнале Nature...

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