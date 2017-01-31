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В Call of Duty: Infinite Warfare появилось новое зомби-приключение

01.02.2017 13:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Activision сообщила о выходе первого загружаемого дополнения для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Оно называется Sabotage и пока доступно только пользователям PlayStation 4. Релиз на других платформах состоится позднее, собщает InGame.

В Sabotage входят четыре новые мультиплеерные карты, каждая с своим дизайном и атмосферой, а также новое кооперативное зомби-приключение в духе хоррор-фильмов 90-х – «Тусня в Редвуде».

Noir – мрачный Бруклин будущего;

Neon – виртуальный тренировочный центр в городских декорациях, уникальная цифровая арена, на которой автомобили и другие предметы появляются буквально из воздуха, а противники разлетаются на сотни пикселей после уничтожения;

Renaissance – карта для яростных сражений в окружении классической архитектуры и каналов Венеции;

Dominion – переосмысление классической карты Afghan из Modern Warfare 2 в антураже Марса.

«Тусня в Редвуде» — кооперативное зомби-приключение в духе хоррор-фильмов 90-х, которое продолжает мрачную зомби-историю из оригинальной игры. На этот раз отважной четверке предстоит сразиться с ордами оживших мертвецов в заброшенном летнем лагере на берегу озера.

 
 
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Компания Activision сообщила о выходе первого загружаемого дополнения для шутера Call of Duty: Infinite Warfare. Оно...

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