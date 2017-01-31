﻿﻿ Производство Nintendo Switch будет увеличено из-за высокого спроса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Производство Nintendo Switch будет увеличено из-за высокого спроса

01.02.2017 13:57 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Производство приставки Nintendo Switch будет увеличено. Об этом сообщил президент компании Тацуми Кимисима. Количество планируемых к отгрузке приставок не уточняется, собщает InGame.

Ранее компания планировала поставить 2 миллиона приставок на старте. Однако спрос на новинку оказался выше прогнозируемого – розничные сети распродали по предзаказам все выделенные приставки всего за одну неделю.

Производство Nintendo Switch будет увеличено из-за высокого спроса

Nintendo Switch – это гибридная консоль с док-станцией, которая сочетает мобильность портативной системы с мощностью домашней игровой приставки. Игры для нее будут распространяться цифровым путем и на картриджах. Дома Nintendo Switch находится в док-станции Nintendo Switch, с помощью которой консоль подключается к телевизору.

Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта по цене 22 500 рублей. На старте будет доступно всего пять игр, среди них The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство приставки Nintendo Switch будет увеличено. Об этом сообщил президент компании Тацуми Кимисима....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Смартфон ASUS ZenFone 3S Max порадует аккумулятором на 5000 мАч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика