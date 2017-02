Производство приставки Nintendo Switch будет увеличено. Об этом сообщил президент компании Тацуми Кимисима. Количество планируемых к отгрузке приставок не уточняется, собщает InGame .

Ранее компания планировала поставить 2 миллиона приставок на старте. Однако спрос на новинку оказался выше прогнозируемого – розничные сети распродали по предзаказам все выделенные приставки всего за одну неделю.





Nintendo Switch – это гибридная консоль с док-станцией, которая сочетает мобильность портативной системы с мощностью домашней игровой приставки. Игры для нее будут распространяться цифровым путем и на картриджах. Дома Nintendo Switch находится в док-станции Nintendo Switch, с помощью которой консоль подключается к телевизору.

Nintendo Switch поступит в продажу 3 марта по цене 22 500 рублей. На старте будет доступно всего пять игр, среди них The Legend of Zelda: Breath of the Wild.