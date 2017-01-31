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Смартфон ASUS ZenFone 3S Max порадует аккумулятором на 5000 мАч

01.02.2017 13:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания ASUS готовит к выпуску смартфон ZenFone 3S Max, главной особенностью которого является аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.

В качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор MediaTek MT6750. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, встроенной – 32 ГБ. Также устройство получит 5,2-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей, 13-мегапиксельную тыльную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. Корпус будет металлическим, а сканер отпечатков пальцев разместится в кнопке Home. Работать гаджет будет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон ASUS ZenFone 3S Max порадует аккумулятором на 5000 мАч

Официальный анонс смартфона ASUS ZenFone 3S Max состоится 7 февраля. О цене устройства пока ничего неизвестно, но прошлогодний Zenfone 3 Max стоил на старте около $200.

 
 
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