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МТС запустил 4G в Бобруйске

01.02.2017 14:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС запустил 4G в Бобруйске

МТС запустил услуги 4G в крупнейшем по численности населения районном центре Беларуси – Бобруйске. Сегодня у жителей города, которые подключены на тарифы компании и пользуются 4G-гаджетами, есть возможность оценить все преимущества связи четвертого поколения.

Регистрация смартфонов и планшетов с поддержкой LTE в соответствующей сети обычно происходит автоматически. При необходимости можно самостоятельно зарегистрировать устройство, выбрав в настройках соответствующую опцию (LTE/3G/2G). Проверить, поддерживает ли смартфон сеть LTE, можно с помощью USSD-команды *464#.

Пользоваться LTE можно в рамках Открытого интернета и пакетов трафика, которые начисляются в соответствии с подключенными тарифами и интернет-услугами. Трафик в сети 4G тарифицируется на тех же условиях, что и в сетях предыдущих поколений.

Сегодня 4G доступен абонентам МТС уже в десятках населенных пунктов республики, среди которых – все областные и ряд районных центров. Кроме этого, мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с работает на территории национального аэропорта «Минск», спорткомплекса «Стайки» и еще нескольких важных объектов. В ближайшее время оператор предложит 4G также жителям и гостям Борисова, Лиды, Мозыря, Орши, Пинска, Полоцка, Солигорска и других крупных городов.

 
Теги: Минск
 
 
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