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"Одеваюсь исключительно за границей. В Брянске". Соцсети о пограничной зоне Беларуси и России
02.02.2017 08:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
1 февраля
Некоторые попытались найти скрытые причины случившегося.
Засветился и пародийный аккаунт Дональда Трампа, который раньше обещал построить стену на границе США с Мексикой и заставить Мексику за это заплатить.
Кое-кто, напоминая очертания границы, в шутку прихватил пару лишних областей.
А интереснее всего оказалось рассуждать о понятии «за границей».
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1 февраля стало известно, что российская сторона поручила установить пограничную зону на границе России и Беларуси. Новость быстро стала одной из самых...
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