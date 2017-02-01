1 февраля стало известно , что российская сторона поручила установить пограничную зону на границе России и Беларуси. Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. 42.TUT.BY выбрал самые остроумные реакции интернет-пользователей на неоднозначное событие.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Некоторые попытались найти скрытые причины случившегося.

Кажись, граница России это из-за казахского фингала Соловейчик. Других объективных причин не может быть. — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) 1 февраля 2017 г.

Засветился и пародийный аккаунт Дональда Трампа, который раньше обещал построить стену на границе США с Мексикой и заставить Мексику за это заплатить.

Провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Спросил, как он заставил русских самих закрыть границу. С Мексикой так не получается — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 1 февраля 2017 г.

Надо теперь не останавливаться и как-то спровоцировать русских, чтобы они ещё и стену за свои деньги построили. — РБ головного мозга (@belamova) 1 февраля 2017 г.

Кое-кто, напоминая очертания границы, в шутку прихватил пару лишних областей.

Я правильно понял, что граница между Беларусью и Россией теперь выглядит так? pic.twitter.com/93AhRiwCIw — Вітаўт Кейстутавіч (@VKL_Vitayt) 1 февраля 2017 г.

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью pic.twitter.com/kQti7xxaok — РБ головного мозга (@belamova) 1 февраля 2017 г.

А интереснее всего оказалось рассуждать о понятии «за границей».

Все для того, чтобы в России народ смог наконец-то позволить себе заграничные продукты https://t.co/tEtjJsBeBv — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 1 февраля 2017 г.

Наконец МАЗы будут хорошо продаваться за границей! — Denis (@Logunovich) 1 февраля 2017 г.

Ок, Гугл. Свозить бабу за границу дешево. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 1 февраля 2017 г.

Лично я одеваюсь исключительно за границей. В Брянске — Denis (@Logunovich) 1 февраля 2017 г.

Курица — не птица, Россия — не заграница. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 1 февраля 2017 г.