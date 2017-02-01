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"Одеваюсь исключительно за границей. В Брянске". Соцсети о пограничной зоне Беларуси и России

02.02.2017 08:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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1 февраля стало известно, что российская сторона поручила установить пограничную зону на границе России и Беларуси. Новость быстро стала одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях. 42.TUT.BY выбрал самые остроумные реакции интернет-пользователей на неоднозначное событие.

"Одеваюсь исключительно за границей. В Брянске". Соцсети о пограничной зоне Беларуси и России
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Некоторые попытались найти скрытые причины случившегося.

Засветился и пародийный аккаунт Дональда Трампа, который раньше обещал построить стену на границе США с Мексикой и заставить Мексику за это заплатить.

Кое-кто, напоминая очертания границы, в шутку прихватил пару лишних областей.

А интереснее всего оказалось рассуждать о понятии «за границей».

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Теги: Новости
 
 
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1 февраля стало известно, что российская сторона поручила установить пограничную зону на границе России и Беларуси. Новость быстро стала одной из самых...

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