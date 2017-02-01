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У витеблянки взломали страничку в "ВКонтакте" и от ее имени попросили у друзей денег

02.02.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Неделю назад в жизни 30-летней витеблянки стало происходить что-то странное. Ей стали звонить и писать знакомые с вопросами: что случилось и зачем тебе так срочно нужны деньги? Оказалось, все они получили в соцсети «ВКонтакте» сообщения от ее имени с просьбой выслать ей 2000 российских рублей, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

На следующий день после взлома девушка обратилась с заявлением в милицию, рассказал начальник криминальной милиции ОВД администрации Октябрьского района Владимир Бондарев:

— Сведения о взломе ее страницы в соцсети «ВКонтакте» и рассылке от ее имени просьб о переводе денег подтвердились. Рассылка производилась из России. На просьбу мошенников откликнулись пять человек, они перевели деньги на указанный в сообщениях карт-счет. Учитывая обстоятельства, шансы отыскать обманщиков невелики.

За неделю это уже второе в Октябрьском районе Витебска подобное заявление от пользователя соцсетей. В другом случае тоже якобы друг просил «перехватить» небольшую сумму на пару дней. В итоге деньги ушли в неизвестном направлении.

 
Теги: Витебск
 
 
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Неделю назад в жизни 30-летней витеблянки стало происходить что-то странное. Ей стали звонить и писать знакомые с вопросами: что случилось и зачем тебе так срочно...

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