Неделю назад в жизни 30-летней витеблянки стало происходить что-то странное. Ей стали звонить и писать знакомые с вопросами: что случилось и зачем тебе так срочно нужны деньги? Оказалось, все они получили в соцсети «ВКонтакте» сообщения от ее имени с просьбой выслать ей 2000 российских рублей, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».

На следующий день после взлома девушка обратилась с заявлением в милицию, рассказал начальник криминальной милиции ОВД администрации Октябрьского района Владимир Бондарев:

— Сведения о взломе ее страницы в соцсети «ВКонтакте» и рассылке от ее имени просьб о переводе денег подтвердились. Рассылка производилась из России. На просьбу мошенников откликнулись пять человек, они перевели деньги на указанный в сообщениях карт-счет. Учитывая обстоятельства, шансы отыскать обманщиков невелики.

За неделю это уже второе в Октябрьском районе Витебска подобное заявление от пользователя соцсетей. В другом случае тоже якобы друг просил «перехватить» небольшую сумму на пару дней. В итоге деньги ушли в неизвестном направлении.