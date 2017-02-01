Сообщение популярной американской певицы Бейонсе о своей беременности в Instagram установило абсолютный рекорд в соцсети по количеству лайков. На данный момент их уже более 7 миллионов.

Певица подписала свое фото: «Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания».

У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Рост лайков до сих не останавливается — ведь у Бейонсе более 98 миллионов подписчиков в Instagram.

Предыдущий рекорд принадлежал другой американской певице Селене Гомес, собравшей 6,3 миллиона лайков за спонсорский пост .