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Сообщение о беременности Бейонсе поставило рекорд в Instagram
02.02.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сообщение популярной американской певицы Бейонсе
Певица подписала свое фото: «Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания».
У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.
Рост лайков до сих не останавливается — ведь у Бейонсе более 98 миллионов подписчиков в Instagram.
Предыдущий рекорд принадлежал другой американской певице Селене Гомес, собравшей 6,3 миллиона лайков
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Сообщение популярной американской певицы Бейонсе о своей беременности в Instagram установило абсолютный рекорд в соцсети по количеству лайков. На данный момент...
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