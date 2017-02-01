﻿﻿ Сообщение о беременности Бейонсе поставило рекорд в Instagram. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сообщение о беременности Бейонсе поставило рекорд в Instagram

02.02.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение популярной американской певицы Бейонсе о своей беременности в Instagram установило абсолютный рекорд в соцсети по количеству лайков. На данный момент их уже более 7 миллионов.

Певица подписала свое фото: «Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания».

У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Рост лайков до сих не останавливается — ведь у Бейонсе более 98 миллионов подписчиков в Instagram.

Предыдущий рекорд принадлежал другой американской певице Селене Гомес, собравшей 6,3 миллиона лайков за спонсорский пост.

Читайте также:

У витеблянки взломали страничку в «ВКонтакте» и от ее имени попросили у друзей денег

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение популярной американской певицы Бейонсе о своей беременности в Instagram установило абсолютный рекорд в соцсети по количеству лайков. На данный момент...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Одеваюсь исключительно за границей. В Брянске". Соцсети о пограничной зоне Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика