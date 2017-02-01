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Мессенджер Viber расширил функционал: теперь и исчезающие сообщения

02.02.2017 11:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Мессенджер Viber анонсировал новую версию приложения для операционных систем Android и iOS с расширенным функционалом.

Мессенджер Viber расширил функционал: теперь и исчезающие сообщения
© Sputnik / Виктор Толочко
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Viber — один из самых популярных мессенджеров в мире, которым пользуются свыше 800 миллионов человек. Среди лидеров Viber и в Беларуси — регулярно приложение используют около половины населения республики.

"В версии 6.6 (для Android и iOS — Sputnik) особое внимание будет уделено новым пользователям сервиса", — сообщили в компании.

Так, мессенджер будет предлагать общаться с новыми контактами, также пользователям покажут специальный "приветственный" стикерпак — набор стикеров.

"В Viber 6.6 для iOS станут доступны исчезающие сообщения: они автоматически удаляются спустя заданное время после просмотра. Кроме того, пользователи смогут отправлять медиафайлы без сжатия и потери качества, просматривать содержимое чата не только в самом приложении, но и в интерактивных уведомлениях iOS 10", — анонсировали в Viber.

Планируется также, что собеседники смогут отправлять видео до 30 секунд. Обещают в мессенджере и появление других интересных функций.

Viber — часть японской компании Rakuten Group. Что примечательно, один из центров разработки мессенджера находится в Минске, а в январе президент Александр Лукашенко называл Viber "белорусской разработкой".

 
Теги: Минск
 
 
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