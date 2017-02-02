В сети появилось видео сирийских артиллеристов, использующих советские гаубицы М-30, которые были приняты на вооружение Красной Армии еще в 1939 году.

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Главными достоинствами этого орудия являются надежность, простота производства и сравнительно высокая огневая мощь.

Все это помогло М-30 пройти не только через Вторую мировую войну, но и поучаствовать практически во всех значимых вооруженных конфликтах второй половины XX века.

Скорострельность гаубицы составляет 5−6 выстрелов в минуту, а мощности снаряда хватает, чтобы уничтожать импровизированные укрытия и бронемашины ИГИЛ.