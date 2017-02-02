Американский эксперт Дейв Маджмудар в своей статье для журнала The National Interest указал на необходимость скорейшей и полной замены атомных подлодок типа «Лос-Анджелес» субмаринами класса «Вирджиния».

К таким выводам Дейв пришел после анализа результатов совместных учений ВМС Индии, Японии и США под кодовым названием «Малабар» в 2015 году.



Sindhudhvaj (S56). Фото: aermech.in

Тогда субмарина Sindhudhvaj (S56) якобы условно уничтожила американскую лодку City of Corpus Christi (SSN 705).

Индийская подлодка Sindhudhvaj — это дизель-электрическая субмарина проекта 877 «Палтус», выпускаемая в России. После погружения она работают на электричестве и почти не слышна, поэтому такие лодки называют «черными дырами».



Фото: japan.stripes.com

City of Corpus Christi — многоцелевая атомная подлодка класса «Лос-Анджелес», в ее задачи входит борьба с другими подлодками противника, ведение разведки, минирование, переброска спецподразделений и нанесение ударов по позициям противника крылатыми ракетами.

Согласно материалу газеты India Today, американская и индийская подлодки получили задачу следить друг за другом в Бенгальском заливе.

Sindhudhvaj зафиксировала гидрофонический эффект (попросту говоря, шум под водой) американского атомохода и сумела точно опознать его, прежде чем перейти в режим сопровождения.



АПЛ типа «Вирджиния». Фото: globalsecurity.org

Офицер индийских ВМС рассказал изданию, что поскольку это произошло на учениях, никакой стрельбы не было. Затем Sindhudhvaj «потопила» City of Corpus Christi 533-миллиметровыми торпедами.

Дэйв пишет, что факт уничтожения «Палтусом» ударной субмарины типа «Лос-Анджелес» не должен вызывать большого удивления. Американская подлодка устарела, и сейчас ее постепенно заменяют новыми и более «тихими» субмаринами типа «Вирджиния».

Также Маджмудар допускает, что информация из Индии может оказаться неверной, но при этом всё равно считает, что данный инцидент подчеркивает необходимость скорейшей и полной замены лодок типа «Лос-Анджелес» субмаринами класса «Вирджиния».