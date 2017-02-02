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В 2016 году AMD получила $497 миллионов убытков
02.02.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания AMD подвела итоги за 2016 год. Выручка производителя вычислительных и графических процессоров составила $4,27 миллиарда, что на 7% больше по сравнению с 2015 годом. Чистый убыток составил $497 миллионов, тогда как годом ранее компания потеряла $660 миллионов.
В четвертом квартале AMD заработала $1,11 миллиарда, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Компания связывает это с увеличением продаж графических ускорителей. Чистый убыток за год сократился со $102 до $51 миллиона.
Подразделение Computing and Graphics за год заработало $1,967 миллиарда, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Квартальная выручка увеличилась в годовом выражении на 28% до $600 миллионов.
В текущем квартале компания прогнозирует увеличение выручки на 18% по сравнению со вторым кварталом 2016 года.
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Компания AMD подвела итоги за 2016 год. Выручка производителя вычислительных и графических процессоров...
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