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В 2016 году AMD получила $497 миллионов убытков

02.02.2017 13:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD подвела итоги за 2016 год. Выручка производителя вычислительных и графических процессоров составила $4,27 миллиарда, что на 7% больше по сравнению с 2015 годом. Чистый убыток составил $497 миллионов, тогда как годом ранее компания потеряла $660 миллионов.

В четвертом квартале AMD заработала $1,11 миллиарда, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Компания связывает это с увеличением продаж графических ускорителей. Чистый убыток за год сократился со $102 до $51 миллиона.

В 2016 году AMD получила 7 миллионов убытков

Подразделение Computing and Graphics за год заработало $1,967 миллиарда, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Квартальная выручка увеличилась в годовом выражении на 28% до $600 миллионов.

В текущем квартале компания прогнозирует увеличение выручки на 18% по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

 
 
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Компания AMD подвела итоги за 2016 год. Выручка производителя вычислительных и графических процессоров...

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