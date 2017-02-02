На днях Госкомвоенпром провел импровизированную выставку продукции военного назначения. 42.TUT.BY составил обзор самых интересных новинок, которые поступят на вооружение белорусской армии и будут предлагаться на экспорт.

Противотанковый броневик

Для белорусской армии и на экспорт компанией МЗКТ разработана целая серия бронеавтомобилей на базе шасси МЗКТ-490100 (VT-1). Все они отличаются по назначению, огневой мощи и бронезащите.



Фото: NowaTechnikaWojskowa

Что касается последней, то, по словам начальника отдела маркетинга предприятия Александра Ткачева, разработано две версии броневика VT-1. Первая выдерживает круговой обстрел из снайперской винтовки СВД пулей со стальным сердечником, вторая в лобовой проекции сможет выдержать обстрел из крупнокалиберного 12,7-мм пулемета ДШК.

Для броневика предусмотрено самое разнообразное вооружение. Например, существует вариант, вооруженный белорусским противотанковым комплексом «Шершень».



ПТРК «Шершень», снимок носит иллюстративный характер. Фото: Госкомвоенпром

Этот ПТРК хорошо освоен белорусской армией и поставляется на экспорт. Он способен поражать большинство современных основных боевых танков на дистанции до 7500 м (зависит от модификации).

Другой вариант вооружения VT-1 предусматривает установку дистанционно управляемого боевого модуля «Адунок», вооруженного 7,62-мм пулеметом ПКТ. Оружием модуля управляет оператор, находящийся внутри бронированной машины. Видеокамера, тепловизор и встроенный лазерный дальномер дают оператору широкие возможности по поиску и поражению целей.



Фото: adunok.by

На шасси броневика также будет построена передвижная станция для борьбы с беспилотниками противника и медицинский бронеавтомобиль, позволяющий оперативно и безопасно эвакуировать раненых.

Под капотом автомобиля стоит двигатель ЯМЗ мощностью 206 л.с., предусмотрено два варианта трансмиссии: механическая российского производства и автоматическая шестиступенчатая — белорусского.

Радары, способные видеть даже американские невидимки F-22 Raptor и F-35

Мало кто знает, что белорусская оборонка преуспела в производстве различных радиолокационных систем. По словам начальника отдела маркетинга и переводов КБ «Радар» Виктора Устинова, их трехкоординатная РЛС «Восток-3D» способна обнаруживать самолеты, построенные по технологии стелс. Речь идет в том числе и новейших, таких, как американский стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor.



«Восток-3D». Фото: Госкомвоенпром

Впрочем, с этими задачами справляется и более простая двухкоординатная РЛС «Восток-Д».

— Есть такое явление физики, которое называется резонанс. Несмотря на то что летательный аппарат построен по технологии стелс со сглаженными углами, у него нет частей, превышающих длину волны метрового диапазона.

Главный недостаток таких радаров (громоздкая антенна, развертывание которой занимает много времени) белорусским инженерам удалось преодолеть.

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— Использование гидравлики позволило создать радиолокаторы, которые сворачиваются за считаные минуты. Двухкоординатной РЛС требуется всего 6−8 минут, а трехкоординатной не больше 10.

Дальность обнаружения целей у белорусских радиолокационных станций достигает 360 км, но при желании заказчиков эту дистанцию можно увеличить заменой передающих модулей на антенне.

Оружие для информационной войны

Противостояние информационному давлению извне так же важно, как и военному. Любой военный конфликт сопровождается повышенным вниманием СМИ.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Для того чтобы противостоять пропаганде противника, был создан прибор — «ПИК-2015», который в этом году поступит на испытания в белорусскую армию. Ведущий инженер-конструктор Минского научно-исследовательского института Александр Аладко отметил, что такого пока нет ни у одной армии СНГ.

Портативный информационный комплекс способен быстро организовать онлайн-видеоконференцию между армейским командованием, осуществить фото- и видеосъемку с последующим монтажом и демонстрацию личному составу подразделений до батальона включительно.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Пик-2015» позволяет выходить через интернет через LAN-порт, Wi-Fi или сотовую сеть. При этом скорость передачи данных может превышать 50 Мбит/сек.

Сам прибор защищен от попадания пуль и осколков специальным контейнером, а для работы при низких температурах снабжен внутренним обогревателем.

Работать «Пик-2015» может как от сети, так и от аккумулятора мощностью 12 или 24 В. Собственной батареи прибору хватает на четыре часа.

Защита для АЭС и военных аэродромов

Настоящей головной болью для войск противовоздушной обороны, а также спецслужб стали миниатюрные беспилотники, которые трудно сбить или обнаружить обычными средствами. Крошечные дроны способны проникнуть на охраняемые объекты, такие, как АЭС, аэродромы, или же совершить диверсию в местах большого скопления людей, распылив газ или сбросив взрывное устройство.



Фото: kbradar.by

Специально для противостояния таким угрозам КБ «Радар» был разработан комплекс «Гроза-С», который монтируется на шасси микроавтобуса Ford Transit.

Виктор Устинов рассказал, что «Гроза-С» способна обнаружить и нейтрализовать беспилотник, поставив помехи.

Причем комплекс способен не только прервать связь с дрона с оператором, но и перехватить управление и передать на БПЛА ложные координаты, позволяющие увести летательный аппарат в сторону и даже посадить его.

Мобильность комплекса позволяет контролировать значительное пространство, перебрасывая «Грозу-С» на наиболее опасные участки.

Броневик с космической связью и Т-72 на экспорт

Мы уже не раз писали о новейшем белорусском бронеавтомобиле «Кайман». Начальник отдела маркетинга 140-го ремонтного завода Виталий Забелло рассказал, что броневик успешно прошел предварительные испытания без поломок и замечаний.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Уже в этом году на выставке «Милекс-2017» будут показаны пять вариантов «Каймана». Все они будут отличаться по вооружению и назначению. Предусмотрен вариант, где на турели будет установлен 37-мм автоматический гранатомет, также будут машины с пулеметами 7,62-мм ПКТ, крупнокалиберным 12,7-мм ДШК, с установленным дистанционно управляемым огневым модулем «Адунок» и броневик, оборудованный станцией космической связи.



Блок управление модулем «Адунок». Фото: Госкомвоенпром

Также на «Милекс-2017» впервые будет представлен экспортный модернизированный танк Т-72А. Специалистам предприятия удалось существенно повысить огневую мощь боевой машины при разумных затратах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: 140zavod.by

Т-72А получил двигатель В84МС мощностью 840 л.с. (предыдущий выдавал 760 л. с). По бокам моторного отделения и на корме башни были установлены противокумулятивные решетки, на корпус и башню танка была дополнительно установлена динамическая защита «Контакт-1».

Танк был оборудован продвинутой белорусской системой управления огнем, позволяющей применять управляемые ракеты. Возможности ведения боя ночью были существенно улучшены за счет оснащения танка новым тепловизором.