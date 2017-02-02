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Facebook заработала $27,6 миллиарда в 2016 году

02.02.2017 14:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Посещаемость Facebook достигла 1,23 миллиарда человек в сутки, что на 18% больше по сравнению с декабрем 2015 года. Из них 1,15 миллиарда заходят в соцсеть с мобильных устройств. Об этом говорится в отчете компании за 2016 год.

В прошлом году Facebook заработала $27,6 миллиарда, что на 54% больше показателя 2015 года. Чистая прибыль выросла на 177% и составила $10,2 миллиарда. На мобильную рекламу пришлось 84% всего рекламного дохода компании.

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В четвертом квартале компания получила $8,8 миллиарда выручки, что на 51% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 128%, достигнув $3,57 миллиарда.

На конец года Facebook располагала капиталом в размере $29,45 миллиарда, который может быть потрачен на различные нужды компании.

 
 
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