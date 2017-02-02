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Huawei P10 Plus получит изогнутый экран, двойную камеру и сканер глаза
02.02.2017 14:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Китайские СМИ рассекретили характеристики новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus.
Оригинальный Huawei P10 с плоским экраном получит процессор Hisilicon Kirin 960, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти и аккумуляторную батарею емкостью 3100 мАч.
Смартфону Huawei P10 Plus достанется симметрично изогнутый экран, двойная камера с кольцевой светодиодной вспышкой и сканер глаза. В качестве аппаратной основы выступит процессор Hisilicon Kirin 965. Базовой версии приписывают 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, старшей – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Питание обеспечит аккумулятор на 3650 мАч.
Оба устройства будут работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat и оболочкой EMUI 5.0. Презентация новинок состоится в рамках выставки MWC 2017, двери которой откроются 27 февраля.
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Китайские СМИ рассекретили характеристики новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus. Оригинальный...
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