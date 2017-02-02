Китайские СМИ рассекретили характеристики новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus.

Оригинальный Huawei P10 с плоским экраном получит процессор Hisilicon Kirin 960, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти и аккумуляторную батарею емкостью 3100 мАч.





Смартфону Huawei P10 Plus достанется симметрично изогнутый экран, двойная камера с кольцевой светодиодной вспышкой и сканер глаза. В качестве аппаратной основы выступит процессор Hisilicon Kirin 965. Базовой версии приписывают 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, старшей – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Питание обеспечит аккумулятор на 3650 мАч.





Оба устройства будут работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat и оболочкой EMUI 5.0. Презентация новинок состоится в рамках выставки MWC 2017, двери которой откроются 27 февраля.