Смартфон Samsung Galaxy J7 (2017) прописался в базе данных бенчмарка GFXBench. Характеристики у него средние, а значит стоить устройство будет недорого.

По сравнению с прошлогодней моделью изменения минимальны. Процессор остался прежний - 14-нанометровый Exynos 7870 с графикой Mali-T830. В помощь ему установлено 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Диагональ экрана составляет 5,5-дюйма при разрешении 1280 x 720 пикселей. Основная камера теперь 8-мегапиксельная, хотя ранее была 13-мегапиксельной. Впрочем, возможно имеет место ошибка. Дополнительная камера характеризуется 5-мегапиксельным модулем. Тестовый образец работал под управлением операционной системы Android 7.0 Marshmallow.





Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy J7 (2017) ожидается в ближайшие месяцы.