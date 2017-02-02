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Samsung Galaxy S8 покажут на MWC 2017

02.02.2017 15:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Однако в рамках мероприятия компания покажет видеоролик продолжительностью около минуты с демонстрацией устройства. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

К выпуску готовятся 5,7-дюймовый Galaxy S8 и 6,2-дюймовый Galaxy S8 Plus. Увеличение диагонали будет достигнуто путем удаления физической кнопки Home.

Samsung Galaxy S8 покажут на MWC 2017

Обе модели получат изогнутый Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельную тыльную камеру (в случае Galaxy S8 - двойную) и 8-мегапиксельную дополнительную. Также новинки порадуют портом USB-C и цифровым помощником Bixby, разработкой которого занимаются создатели Siri. В качестве операционной системы выступит Android 7 Nougat.

Презентация новинок состоится 29 марта. В продажу они поступят 21 апреля. Стоимость младшей модели составит 800 евро, старшей – 900 евро.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 пропустит выставку MWC 2017. Однако в рамках мероприятия компания...

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