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Окей, Sputnik: можно ли взломать чужой аккаунт "ВКонтакте"?
02.02.2017 20:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" считает своим приоритетом безопасность пользователей и их данных, сообщили Sputnik в пресс-службе компании.
Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. Один из наиболее частых вопросов среди молодежи — можно ли взломать чужой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте". С этим вопросом мы обратились в пресс-службу компании.
"Безопасность наших пользователей и их данных является для нас основным приоритетом", — заверили во "ВКонтакте".
В социальной сети порекомендовали всем пользователям внимательнее относиться к безопасности собственных страниц: использовать двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта, не устанавливать непроверенное ПО на свои устройства, не использовать простые и легко подбираемые пароли, не отправлять личную информацию незнакомцам.
При соблюдении этих мер предосторожности ваш аккаунт взломать будет практически невозможно. В ответ на вопрос о том, можно ли назвать мошенниками тех "умельцев", которые предлагают за деньги взломать чужие страницы, представители "ВКонтакте" заверили: "нужно".
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Пресс-служба самой популярной на постсоветском пространстве социальной сети призвала называть мошенниками всех тех, кто предлагает взламывать чужие аккаунты за...
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