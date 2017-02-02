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Окей, Sputnik: можно ли взломать чужой аккаунт "ВКонтакте"?

02.02.2017 20:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Социальная сеть "ВКонтакте" считает своим приоритетом безопасность пользователей и их данных, сообщили Sputnik в пресс-службе компании.

Окей, Sputnik: можно ли взломать чужой аккаунт "ВКонтакте"?
© flickr.com/ Magic Madzik
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Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. Один из наиболее частых вопросов среди молодежи — можно ли взломать чужой аккаунт в социальной сети "ВКонтакте". С этим вопросом мы обратились в пресс-службу компании.

"Безопасность наших пользователей и их данных является для нас основным приоритетом", — заверили во "ВКонтакте".

В социальной сети порекомендовали всем пользователям внимательнее относиться к безопасности собственных страниц: использовать двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта, не устанавливать непроверенное ПО на свои устройства, не использовать простые и легко подбираемые пароли, не отправлять личную информацию незнакомцам.

При соблюдении этих мер предосторожности ваш аккаунт взломать будет практически невозможно. В ответ на вопрос о том, можно ли назвать мошенниками тех "умельцев", которые предлагают за деньги взломать чужие страницы, представители "ВКонтакте" заверили: "нужно".

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" — оставьте их в комментариях под материалом или можете прислать на почтовый адрес office@sputnik.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба самой популярной на постсоветском пространстве социальной сети призвала называть мошенниками всех тех, кто предлагает взламывать чужие аккаунты за...

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