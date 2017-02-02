Ученые из российского НИТУ «МИСиС» получили катализатор, который функционирует в десятки раз дольше обычных. Об этом сообщает сайт университета.



Изображение: misis.ru

Исследователи поместили смесь из нитрата никеля и глицина в высокопористую среду. Запустив реакцию, они получили новый тип суперстабильного катализатора, который в процессе работы не деградирует и не загрязняется.

Для этого они применили так называемый самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в растворах, или «горение растворов». В основе процесса — интенсивная самоподдерживающаяся экзотермическая реакция (горение) взаимодействия ее специально подобранных компонентов. Одновременно с угасанием реакции формируются ее конечные продукты.

Полученные материалы можно использовать в топливных и солнечных элементах, конденсаторах и аккумуляторах нового поколения, а также в долго действующих «вечных» катализаторах.