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В России создали "вечный" катализатор

03.02.2017 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из российского НИТУ «МИСиС» получили катализатор, который функционирует в десятки раз дольше обычных. Об этом сообщает сайт университета.

В России создали "вечный" катализатор
Изображение: misis.ru

Исследователи поместили смесь из нитрата никеля и глицина в высокопористую среду. Запустив реакцию, они получили новый тип суперстабильного катализатора, который в процессе работы не деградирует и не загрязняется.

Для этого они применили так называемый самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в растворах, или «горение растворов». В основе процесса — интенсивная самоподдерживающаяся экзотермическая реакция (горение) взаимодействия ее специально подобранных компонентов. Одновременно с угасанием реакции формируются ее конечные продукты.

Полученные материалы можно использовать в топливных и солнечных элементах, конденсаторах и аккумуляторах нового поколения, а также в долго действующих «вечных» катализаторах.

 
 
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Ученые из российского НИТУ «МИСиС» получили катализатор, который функционирует в десятки раз дольше обычных. Об этом сообщает сайт университета.

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