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Ученые нашли способ заснуть вовремя

03.02.2017 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology, передает Lenta.ru.

Ученые нашли способ заснуть вовремя
Изображение: dailymotion.com

Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение.

К своим выводам исследователи пришли, наблюдая за 14 добровольцами, которые имели проблемы со сном. Девять из них на выходных отправились в поход на природу, а пять остались дома. Оказалось, что в будни первым удалось восстановить режим сна, а вторым — нет.

Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека, в частности, время отхода ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.

 
 
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Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology, передает Lenta.ru.

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