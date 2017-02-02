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Ученые нашли способ заснуть вовремя
03.02.2017 10:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя. Соответствующее исследование опубликовано в журнале
Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером — ограничить электрическое освещение.
К своим выводам исследователи пришли, наблюдая за 14 добровольцами, которые имели проблемы со сном. Девять из них на выходных отправились в поход на природу, а пять остались дома. Оказалось, что в будни первым удалось восстановить режим сна, а вторым — нет.
Ученые полагают, что на
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Американские и шведские ученые предложили действенный способ засыпать вовремя. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology, передает Lenta.ru.
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