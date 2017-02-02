|
Стало известно, когда российская армия собирается получить истребитель пятого поколения
03.02.2017 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Замглавы Минобороны России Юрий Борисов рассказал, что поставки новейших истребителей Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года,
Выскопоставленный военный отметил, что испытания ПАК ФА до конца не завершены, поэтому ВКС с закупкой этого самолета не торопятся.
«Скорее всего, это следующая Госпрограмма вооружений, то есть 2018−2025 годы», — отметил Борисов.
Это связано с тем, что существующие истребители удовлетворяют потребностям российских вооруженных сил и нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники.
Пока, по словам Борисова, проводится опытная эксплуатация ограниченной партии. Военные смотрят, как истребители ведут себя на практике, выявляют недостатки и предлагают конструктивные изменения, что впоследствии получить самолеты с отработанной конструкцией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замглавы Минобороны России Юрий Борисов рассказал, что поставки новейших истребителей Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года, сообщает ТАСС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии