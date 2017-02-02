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Стало известно, когда российская армия собирается получить истребитель пятого поколения

03.02.2017 12:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Замглавы Минобороны России Юрий Борисов рассказал, что поставки новейших истребителей Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года, сообщает ТАСС.

Стало известно, когда российская армия собирается получить истребитель пятого поколения
Изображение: youtube.com

Выскопоставленный военный отметил, что испытания ПАК ФА до конца не завершены, поэтому ВКС с закупкой этого самолета не торопятся.

«Скорее всего, это следующая Госпрограмма вооружений, то есть 2018−2025 годы», — отметил Борисов.

Это связано с тем, что существующие истребители удовлетворяют потребностям российских вооруженных сил и нет необходимости тратить деньги на закупку дорогой новой техники.

Пока, по словам Борисова, проводится опытная эксплуатация ограниченной партии. Военные смотрят, как истребители ведут себя на практике, выявляют недостатки и предлагают конструктивные изменения, что впоследствии получить самолеты с отработанной конструкцией.

 
 
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Замглавы Минобороны России Юрий Борисов рассказал, что поставки новейших истребителей Т-50 (ПАК ФА) в войска могут начаться после 2018 года, сообщает ТАСС.

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