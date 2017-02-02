Заводоуковский районный суд Тюменской области принял решение о запрете статьи о создании динамита в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщается на официальной странице «Роскомнадзора» «ВКонтакте».



Изображение: appleinsider.ru

«Мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение, — написал представитель ведомства. — Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять. Хорошо, не будем».

Судя по упоминанию «мер по исполнению решения», можно предположить, что в ведоство пришло распоряжение о блокировке экстремистской информации.



Скриншот материалов суда (компоненты взрывчатки замазаны). Изображение: Роскомнадзор / vk.com

Minecraft — популярная компьютерная игра, симулятор выживания, совмещенный с набором инструментов для творчества. Встроенный в игру редактор декораций часто используют, чтобы воссоздавать как известные места и предметы.