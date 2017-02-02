﻿ В России признали экстремистским рецепт динамита из игры Minecraft. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В России признали экстремистским рецепт динамита из игры Minecraft

03.02.2017 15:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заводоуковский районный суд Тюменской области принял решение о запрете статьи о создании динамита в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщается на официальной странице «Роскомнадзора» «ВКонтакте».

В России признали экстремистским рецепт динамита из игры Minecraft
Изображение: appleinsider.ru

«Мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение, — написал представитель ведомства. — Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять. Хорошо, не будем».

Судя по упоминанию «мер по исполнению решения», можно предположить, что в ведоство пришло распоряжение о блокировке экстремистской информации.

В России признали экстремистским рецепт динамита из игры Minecraft
Скриншот материалов суда (компоненты взрывчатки замазаны). Изображение: Роскомнадзор / vk.com

Minecraft — популярная компьютерная игра, симулятор выживания, совмещенный с набором инструментов для творчества. Встроенный в игру редактор декораций часто используют, чтобы воссоздавать как известные места и предметы.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заводоуковский районный суд Тюменской области принял решение о запрете статьи о создании динамита в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщается на официальной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стало известно, когда российская армия собирается получить истребитель пятого поколения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика