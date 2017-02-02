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В России признали экстремистским рецепт динамита из игры Minecraft
03.02.2017 15:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Заводоуковский районный суд Тюменской области принял решение о запрете статьи о создании динамита в компьютерной игре Minecraft. Об этом
«Мы направили обращение в прокуратуру Тюменской области с просьбой пересмотреть данное решение, — написал представитель ведомства. — Оперативно был получен ответ, что заявление о пересмотре решения направлено в суд, а меры по исполнению этого решения пока не применять. Хорошо, не будем».
Судя по упоминанию «мер по исполнению решения», можно предположить, что в ведоство пришло распоряжение о блокировке экстремистской информации.
Minecraft — популярная компьютерная игра, симулятор выживания, совмещенный с набором инструментов для творчества. Встроенный в игру редактор декораций часто используют, чтобы воссоздавать как известные места и предметы.
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Заводоуковский районный суд Тюменской области принял решение о запрете статьи о создании динамита в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщается на официальной...
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